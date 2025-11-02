SWITCH SaltyNX 1.58 | Aggiornamento con Risoluzione Problemi di Compatibilità e Nuove Specifiche

SaltyNX, ora alla versione 1.5.8. Cosa è SaltyNX?. Per chi non lo conoscesse, SaltyNX è un sysmodule (un modulo di sistema) che permette di iniettare codice personalizzato nei giochi retail del Nintendo Switch. In parole povere, è il motore che alimenta una serie di funzionalità avanzate e modifiche che altrimenti non sarebbero possibili. Novità nella Versione 1.5.8. Il cambio più significativo in questa release riguarda la rimozione di una funzionalità problematica: Rimossa l'esposizione dello stato di focus: Questa caratteristica era la causa di problemi di compatibilità con alcuni titoli, come Super Mario Galaxy o Trails in the Sky 1st.

