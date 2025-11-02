Verona vola e comanda, Perugia e Civitanova rispondono, Milano e Padova rialzano la testa. La quarta giornata di SuperLega Credem Banca regala spettacolo e verdetti importanti. Al Pala Agsm AIM, la Rana Verona di Fabio Soli resta a punteggio pieno e batte la sua ex squadra, la Itas Trentino, per 3-1, infliggendo ai campioni d’Italia la seconda sconfitta consecutiva. Dietro, la Sir Susa Scai Perugia espugna il PalaPanini con un convincente 3-1 su Modena, mentre la Cucine Lube Civitanova continua la sua risalita superando Cisterna con lo stesso punteggio. Nel derby lombardo, l’ Allianz Milano conquista il primo successo pieno della stagione contro il Vero Volley Monza, e al Kioene Arena torna il sorriso con il 3-1 della Sonepar Padova sulla Yuasa Battery Grottazzolina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - SuperLega, Verona non si ferma più: Soli batte la sua ex Trento e resta in vetta. Perugia e Civitanova ok