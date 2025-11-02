Superlega | Padova e Civitanova sorridono Grottazzolina ancora a zero

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I veneti si impongono nella sfida salvezza, mentre la Lube supera Latina e continua a viaggiare nelle zone alte della classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

superlega padova e civitanova sorridono grottazzolina ancora a zero

© Gazzetta.it - Superlega: Padova e Civitanova sorridono, Grottazzolina ancora a zero

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SuperLega volley: Civitanova ospita Trento nella terza giornata - La SuperLega di pallavolo arriva alla terza giornata della Regular Season 2025/26, che offrirà agli appassionati un match di alto livello. Segnala it.blastingnews.com

Dove vedere in tv Civitanova-Trento oggi, Superlega volley: orario, programma, streaming - Trento, incontro valido per la terza giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di ... oasport.it scrive

superlega padova civitanova sorridonoVolley: Civitanova vince il big match con Trentino. Conegliano resta imbattuta tra le donne - 1 di Civitanova su Trentino nella 3ª giornata di Superlega, sfida che è un vero e proprio remake della finale che ha assegnato l’ultimo ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Superlega Padova Civitanova Sorridono