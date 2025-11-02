Supergirl affronterà un aspetto importante e controverso di Superman del DCU

Superman di James Gunn è stato un successo al botteghino che ha dato il via al franchise DC Universe con il piede giusto. Tuttavia, il film ha comunque generato qualche polemica. Forse lo sviluppo più controverso è stato il colpo di scena che ha coinvolto Jor-El e la verità sul motivo per cui Kal-El è stato mandato sulla Terra. Invece di immaginare il figlio come un protettore, Jor-El e Lara Lor-Van gli hanno ordinato di conquistare il pianeta e dare inizio a un nuovo futuro per i kryptoniani. Alcuni fan sono rimasti sconvolti da questa rivelazione, poiché Jor-El è stato tradizionalmente ritratto come un individuo nobile, ma James Gunn ha sostenuto che il colpo di scena su Superman non verrà retconnato nei futuri progetti DCU. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

