Super drone l’alta tecnologia sui torrenti

La tecnologia in aiuto alla prevenzione e alla conoscenza in tempo reale delle condizioni sul campo. L'ultima variazione di bilancio del Comune di Prato secondo le indicazioni del commissario Claudio Sammartino ha trovato le risorse per acquistare un " super drone " dotato di infrarossi e telerilevamento, capace di volare in condizioni meteo avverse per restituire monitoraggi in tempo reale in situazioni in cui non è possibile intervenire di persona. Lo strumento potrà essere utilizzato, ad esempio, per rilevare l'estensione di eventuali zone allagate e le cause degli allagamenti oppure per raggiungere torrenti e fiumi in piena in punti difficili da raggiungere.

