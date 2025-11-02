Suor Alfieri in Senato | Serve un buono scuola nazionale per chi vuole frequentare le scuole non statali

Intervenendo alla Commissione Bilancio del Senato, suor Monia Alfieri, figura di riferimento per il mondo delle scuole paritarie, ha rilanciato la proposta di un buono scuola nazionale come strumento per rendere più concreta la parità scolastica. Un’idea che, nelle sue parole, potrebbe sostenere le famiglie meno abbienti e contrastare l’attuale tendenza a una scuola sempre più riservata a chi può permettersela. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

