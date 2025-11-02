Suo marito è in caserma | il figlio non ci casca e fa bloccare la truffatrice mandata a casa della madre

Ha tentato di raggirare un'anziana di 79 anni con la tecnica del "finto maresciallo", ma il piano è stato sventato dall'intervento del figlio della vittima. Una donna di 41 anni di Mascalucia, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Sant'Alfio per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

#PARETE, LA #TRUFFA - Il truffatore le aveva riferito che il marito si trovava in caserma e che, per “liberarlo”, avrebbe dovuto consegnare tutti i suoi monili d’oro a un militare che stava per recarsi a casa sua - facebook.com Vai su Facebook

Fugge dal marito violento e va in caserma, ma è chiusa. Lui la raggiunge e la carica in auto, poi l’arresto - È successo ieri sera a San Basilio: la donna è riuscita a scappare di casa ed ha citofonato alla ... Lo riporta unionesarda.it