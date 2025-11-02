Suo marito è in caserma | il figlio non ci casca e fa bloccare la truffatrice mandata a casa della madre

Ha tentato di raggirare un'anziana di 79 anni con la tecnica del "finto maresciallo", ma il piano è stato sventato dall'intervento del figlio della vittima. Una donna di 41 anni di Mascalucia, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Sant'Alfio per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

