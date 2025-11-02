Sunderland-Everton lunedì 03 novembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I Toffees possono sbancare lo Stadium of Light

Infobetting.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Battendo l’Everton allo Stadium of Light, il Sunderland si porterebbe a quota 20 punti in classifica, ossia al secondo posto, a meno che il Bournemouth non batta il Man City, nel qual caso sarebbe terzo. Questo rende l’idea del grande lavoro che sta facendo Regis Le Bris coadiuvato dall’italiano Luciano Vulcano, ex collaboratore di Pioli . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

