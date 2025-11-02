Sul taglio dei 40 alberi la polemica non si arresta La consigliera Barba | Troppo facile parlare senza contradditorio

“Facile per il sindaco Carlo Masci tenere a conferenze stampa con alle spalle le schede valutative che rimangono segrete per i cittadini, per quanto la legge imponga la pubblicazione. Facile parlare senza contraddittorio: perché di queste cose non viene a parlarne alla Consulta del verde mai. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

