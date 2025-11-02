Sudan Papa | Popolazione stremata cessino le armi

Papa Leone XIV segue con “grande dolore le tragiche notizie che giungono dal Sudan nel martoriato Darfour settentrionale ” dove si assiste a “ violenze indiscriminate contro donne e bambini ” e “attacchi contro civili inermi” che “stanno causando sofferenze inaccettabili a un a popolazione stremata”. Lo ha detto il Pontefice parlando al termine dell’Angelus e rinnovando il proprio “accorato appello alle parti coinvolte per un cessate fuoco ” e “l’apertura urgente di corridoio umanitari”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sudan, Papa: "Popolazione stremata, cessino le armi"

