Sud dal Governo 262 mln per la transizione energetica Cestari | Iniezione di liquidità per le Pmi
Un importante impulso alla transizione energetica del Mezzogiorno arriva dal nuovo Avviso pubblico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), che mette a disposizione 262 milioni di euro per progetti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. L’iniziativa, parte del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività (PNRIC) 2021-2027, è rivolta alle imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con sede in comuni con più di cinquemila abitanti e operanti in aree industriali, produttive o artigianali. Secondo il Gruppo Cestari – realtà lucana con base operativa a Moliterno, attiva in Italia e all’estero nel settore delle energie rinnovabili – il bando rappresenta «una massiccia iniezione di liquidità per accelerare la transizione energetica del Sud e rafforzare la competitività delle imprese». 🔗 Leggi su Ildenaro.it
