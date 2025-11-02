Successo di pubblico per la presentazione dei candidati Noi di Centro - Mastella - Noi Sud ad Ariano Irpino

Serata partecipata e densa di contenuti quella svoltasi domenica 2 novembre presso Villa Kristall di Ariano Irpino, dove si è tenuta la presentazione dei candidati del movimento Noi di Centro – Noi Sud in vista delle Elezioni Regionali della Campania, in programma il 23 e 24 novembre prossimi.A. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

