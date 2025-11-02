Successo del monticelli Camerino attacca il portiere è insuperabile
Monticelli 1 Camerino 0: Canullo, Vallorani, Fabi Cannella, Sosi, Diarra, Filipponi (30’ st Gabrielli), Petrucci, Galiè (40’ st Rociola), Galli (16’ st Juba; 40’ st Santoni), Mariani Gibellieri, Vespa (30’ st Marini). All. Stallone. CAMERINO: Bartoloni, Cicci (30’ st Martellucci), Corazzi, Di Luca (12’ st Carnevali), Ferretti, Maccioni, Scotini, Frinconi, Gubinelli (16’ st Barilaro), Raponi (12’ st Jachetta), Staffolani (1’ st Marchionni). All.: Giacometti. Arbitro: Del Piccolo di Pesaro. Rete: 14’ Vespa Vespa segna, Canullo protegge la porta. È la formula vincente di un Monticelli che supera di misura il Camerino e raccoglie tre punti preziosi per risalire la classifica, mentre la squadra di Giacometti frena ancora: solo 1 punto nelle ultime 3 uscite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Visto il successo delle gite "fuori porta" l'associazione NOI propone questa bellissima visita a una delle splendide Ville Venete. - facebook.com Vai su Facebook