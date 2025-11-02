Su Garlasco l' ombra di un altro omicidio il caso di Soufiane che può essere riaperto e i dubbi sull' ex Procura | Poliziotti dichiararono il falso

Dopo l'avvio dell'indagine per corruzione su Giuseppe Sempio in concorso con l'ex pm di Pavia Mario Venditti, sarebbero dovute scattare domani (lunedì 3 novembre) le. 🔗 Leggi su Leggo.it

su garlasco l ombra di un altro omicidio il caso di soufiane che pu242 essere riaperto e i dubbi sull ex procura poliziotti dichiararono il falso

Su Garlasco l'ombra di un altro omicidio, il caso di Soufiane (che può essere riaperto) e i dubbi sull'ex Procura: «Poliziotti dichiararono il falso»

garlasco ombra altro omicidioSu Garlasco l'ombra di un altro omicidio, il caso di Soufiane (che può essere riaperto) e i dubbi sull'ex Procura: «Poliziotti dichiararono il falso» - Dopo l'avvio dell'indagine per corruzione su Giuseppe Sempio in concorso con l'ex pm di Pavia Mario Venditti, sarebbero dovute ... Da msn.com

Soufiane ucciso a 20 anni, i sospetti sull’ex Procura di Pavia e il filo rosso con Garlasco: “I poliziotti dichiararono il falso” - La famiglia del 20enne Soufiane Ech Chafiy dopo le inchieste sull’ex procuratore Mario Venditti: “C’è il clima per riaprire il caso”. Secondo ilgiorno.it

garlasco ombra altro omicidioInseguito e ucciso, l’ombra di Garlasco sul caso archiviato: “Nuove indagini per Soufiane” -  L’indagine fu archiviata dal gip su richiesta della Procura di Pavia, guidata all’epoca da Mario Venditti, ora indagato a Brescia per il caso Garlasco e il co ... Lo riporta ilgiorno.it

