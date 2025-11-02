Su che canale la Maratona di New York 2025 oggi in tv | orari di partenza programma streaming
Oggi domenica 2 novembre va in scena la Maratona di New York 2025. Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è la 42 km più prestigiosa, famosa, importante e affascinante al mondo. Le donne scatteranno alle ore 14.35 italiane, mentre gli uomini partiranno alle ore 15.05 (si parla dei professionisti, poi a seguire toccherà a tutti i vari amatori, divisi in “ondate” in base ai rispettivi personali). Circa 50.000 podisti gremiranno il Ponte di Verrazzano e cercheranno di raggiungere Central Park. Ultimo attesissimo atto dell’epocale sfida che ci ha accompagnato per almeno tra lustri: dopo essere entrati negli -anta, il keniano Eliud Kipchoge e l’etiope Kenenisa Bekele, proveranno la magia mai riuscita in terra statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it
