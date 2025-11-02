?Studenti italiani bloccati in Tanzania dopo le elezioni | Senza internet c?è il coprifuoco ma stiamo bene

Da giorni le famiglie vivono ore di ansia: una delegazione di studenti italiani è bloccata in Tanzania, nel pieno delle tensioni esplose dopo le elezioni presidenziali. Si tratta di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - ?Studenti italiani bloccati in Tanzania dopo le elezioni: «Senza internet, c?è il coprifuoco ma stiamo bene»

