"A quasi un anno dalle prime segnalazioni, gli studenti della Facoltà di Design di Calenzano continuano a non avere accesso a una mensa universitaria o a un servizio di ristorazione convenzionato ". La denuncia arriva dalla capogruppo consiliare di FdI Monca Castro: "Il punto di ristorazione individuato che comunque risultava poco raggiungibile – dice - non ha rinnovato la convenzione e a oggi non esiste alcun servizio mensa; i bandi di gara per l’assegnazione del servizio sono andati deserti. Nonostante le promesse di valutare soluzioni insieme al Dsu Toscana, nessun passo concreto è stato compiuto dal Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studenti di design senza mensa "Il campus cattedrale nel deserto"