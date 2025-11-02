Studenti di design senza mensa Il campus cattedrale nel deserto
"A quasi un anno dalle prime segnalazioni, gli studenti della Facoltà di Design di Calenzano continuano a non avere accesso a una mensa universitaria o a un servizio di ristorazione convenzionato ". La denuncia arriva dalla capogruppo consiliare di FdI Monca Castro: "Il punto di ristorazione individuato che comunque risultava poco raggiungibile – dice - non ha rinnovato la convenzione e a oggi non esiste alcun servizio mensa; i bandi di gara per l’assegnazione del servizio sono andati deserti. Nonostante le promesse di valutare soluzioni insieme al Dsu Toscana, nessun passo concreto è stato compiuto dal Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Salone dello Studente | Reggio Calabria 2025 Si è conclusa con grande successo la nostra partecipazione al Salone dello Studente di Reggio Calabria. L'Istituto del Design di Matera ringrazia tutti gli studenti e i docenti che hanno visitato il nostro stand, dimo Vai su Facebook
Nuova scuola elementare senza mensa, i bimbi pranzeranno in classe - Per 250 bambine e bambini di Roveredo in Piano il prossimo anno scolastico inizierà nella nuova scuola primaria. Da rainews.it
Celiachia a scuola: in mensa 34mila studenti tra diritti e difficoltà - Per gli oltre 34mila studenti celiaci, alle normali incertezze di inizio anno si aggiungono le preoccupazioni legate alla gestione del pasto senza glutine in mensa, un’occasione di convivialità che ... Da vita.it
Alla mensa De la Salle, mamme e studenti dell'Istituto Villa Flaminia cucinano per i poveri - Anche quest’anno all’Istituto Villa Flaminia di Roma si rinnova l'iniziativa dell'associazione Amici di Villa Flaminia dove oltre 50 mamme volontarie, insieme agli studenti ed ex studenti della scuola ... Si legge su ansa.it