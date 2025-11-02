Studenti bloccati nella Tanzania in fiamme dopo le elezioni | C’è il coprifuoco e siamo senza internet

Rovato (Brescia), 2 novembre 2025 – Rovato è in apprensione per i componenti di una delegazione dell’Istituto scolastico Lorenzo Gigli composta da più di venti studenti, insegnanti, accompagnatori e volontari di alcune associazioni franciacortine e bresciane. I membri del gruppo sono attualmente bloccati in Tanzania, dove da alcuni giorni si stanno registrando scontri e tensioni dovuti alla rielezione di Samia Suluhu Hassan. Ragazzi e professori dell’istituto Gigli sono in Africa per un progetto di scambio culturale che fa capo a frate Paolo Boldrini, che in quel paese gestisce una missione. Si trovano attualmente nel villaggio di Dabaga nella Provincia di Iringa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Studenti bloccati nella Tanzania in fiamme dopo le elezioni: “C’è il coprifuoco e siamo senza internet”

