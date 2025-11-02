Studente bocciato per 5 in condotta la famiglia fa ricorso al TAR e lo vince I giudici | Ragazzo in difficoltà emotiva la scuola non ha attivato tutte le attività di supporto
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna ha esaminato il caso relativo alla mancata ammissione di uno studente alla classe successiva a causa di un voto di condotta insufficiente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
