Studente bocciato per 5 in condotta la famiglia fa ricorso al TAR e lo vince I giudici | Ragazzo in difficoltà emotiva la scuola non ha attivato tutte le attività di supporto

Orizzontescuola.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna ha esaminato il caso relativo alla mancata ammissione di uno studente alla classe successiva a causa di un voto di condotta insufficiente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

