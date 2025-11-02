Strumenti musicali di tutto il mondo al tealtro Pirandello | ecco la mostra che racconta storie le tradizioni e culture

Agrigentonotizie.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strumenti musicali provenienti da ogni parte del mondo potranno essere ammirati, ascoltati e si potrà conoscere la loro storia grazie alla mostra dello strumento musicale popolare mondiale “Claudio Criscenzo ”.La mostra, allestita al teatro Pirandello, è una iniziativa collaterale di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

