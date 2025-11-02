Stretta di Tokyo | prima i giapponesi
Giro di vite del nuovo premier su immigrazione e politiche per i residenti stranieri. Tassazione non più esente per chi ha il visto di studio. Limiti al turismo di massa. 🔗 Leggi su Laverita.info
Argomenti simili trattati di recente
La terza edizione della World’s 50 Best Hotels elegge Tokyo come capitale dell’ospitalità di lusso. Villa Passalacqua sul lago di Como è il miglior albergo in Europa. In Italia premiati anche hotel di Firenze, Roma e Porto Ercole - facebook.com Vai su Facebook
Trump incontra la premier giapponese Takaichi: “È una stretta di mano molto forte”. Firmato accordo Usa-Giappone - Il presidente Usa: “Qualsiasi cosa possiamo fare per aiutare il Giappone, noi ci saremo. Come scrive msn.com
Trump e Takaichi firmano un accordo con il Giappone per garantire la fornitura di terre rare - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato a Tokyo la prima donna primo ministro giapponese, Sanae Takaichi, accogliendo con favore il suo impegno ad accelerare il rafforzamento milita ... Scrive oltrelalinea.news
Da Tokyo a Seoul, la ‘diplomazia trumpiana’ fra dazi e spese militari - coreano alla vigilia del vertice Apec, siglando un accordo su auto, acciaio e investimenti. Scrive asianews.it