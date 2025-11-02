Stranger Things Millie Bobby Brown ha denunciato David Harbour per molestie e bullismo

A solo un mese dall’attesissima première della quinta stagione di Stranger Things, è emersa una notizia che ha scosso i fan della serie. Stando a quanto riportano i tabloid inglesi, Millie Bobby Brown avrebbe presentato una denuncia formale contro il suo co-protagonista David Harbour prima dell’inizio delle riprese degli ultimi episodi. Stranger Things, cosa è successo tra Millie Bobby Brown e David Harbour. Fonti riportate dal Daily Mail sostengono che la denuncia di Millie Bobby Brown conterebbe “pagine e pagine” di accuse di mesi di incontri tesi sul set. L’indagine interna sarebbe stata condotta con discrezione, anche se i risultati non sarebbero stati resi pubblici. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stranger Things, “Millie Bobby Brown ha denunciato David Harbour per molestie e bullismo”

