Per le strade e i villaggi di una nazione popolosa, si consuma da anni una violenza multiforme che non conosce tregua. La vita quotidiana è un precario equilibrio su una faglia demografica dove due grandi fedi si incontrano e si scontrano. Ma la tragedia va ben oltre le differenze di credo. Intere regioni sono dilaniate da attacchi che non risparmiano nessuno: il terrore jihadista miete vittime per imporre un dogma estremista, mentre altrove, gruppi armati – veri e propri banditi – seminano il panico per pura avidità, rapendo e uccidendo per profitto. Le cifre del massacro sono astronomiche, migliaia di civili caduti in una guerra di tutti contro tutti, dove le antiche rivalità per la terra si uniscono al caos moderno, dimostrando che il conflitto ha radici profonde e ramificate che superano di gran lunga la sola divisione religiosa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Strage di cristiani: preti rapiti, chiese distrutte. Cosa succede lì