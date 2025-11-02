Strage dei fornai la fuga di Elia Del Grande da Castelfranco in un filmato Sospetti sulla compagna

Modena, 2 novembre 2025 – Quel che accadde la notte del 7 gennaio 1998 nella villetta di famiglia, a Cadrezzate (Varese) provocò un’ondata di choc in tutto il Paese. Una famiglia di artigiani sterminata. Passerà alle cronache come ’la strage dei fornai’. L’abitazione di famiglia era infatti anche quella che ospitava il panificio che dava da vivere ai genitori e ai due figli. Elia Del Grande, all’epoca ventenne, aveva però altri progetti di vita e la voglia di evadere da un’esistenza che già gli appariva intrappolata nel tran tran del piccolo paese del Basso Verbano (Lombardia). A fare da miccia fu la relazione amorosa con una ragazza di Santo Domingo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strage dei fornai, la fuga di Elia Del Grande da Castelfranco in un filmato. Sospetti sulla compagna

