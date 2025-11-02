Storica attività ristorativa spegne 40 candeline | Costanza adattamento ai tempi e staff coeso mantenendo tradizione e professionalità

Una struttura antichissima, risalente al dodicesimo secolo e collocata nel cuore pulsante del centro cittadino di San Gemini. Originariamente utilizzata soltanto durante la ‘Giostra dell’Arme’ come taverna del Rione Rocca per momenti di sana convivialità. A metà degli anni ottanta il proprietario. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

