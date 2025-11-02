Steven Tyler diffida il borgo calabrese dei nonni | Per il museo del rock non usino il mio nome

(Adnkronos) – Una denuncia di Steven Tyler, frontman degli Aerosmith provoca una tempesta giudiziaria nel Comune di Cotronei, con un'indagine per falso materiale ideologico avviata dalla procura di Crotone che ha iscritto sul registro degli indagati il sindaco attuale, l'ex sindaco, oltre ad assessori e dirigenti comunali. All’origine c’era un progetto di realizzazione di un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

