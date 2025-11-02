Steven Tyler denuncia il Comune di Cotronei in Calabria | inchiesta per truffa da 120 mila euro

Un museo dedicato alla musica rock che in teoria avrebbe dovuto celebrare le origini calabresi di una leggenda del rock come Steven Tyler, si è trasformato in un’inchiesta giudiziaria con 15 persone indagate. La vicenda che ha coinvolto Cotronei, piccolo borgo della Sila in provincia di Crotone, parte da un’idea ambiziosa e si conclude con accuse pesanti di corruzione, truffa aggravata e falso in atto pubblico. Steven Tyler – il cui vero nome è Steven Victor Tallarico – è il nipote di Giovanni Tallarico, originario proprio di Cotronei. Giovanni, anch’egli musicista, visse a Palazzo Bevilacqua nel centro storico del paese prima di partire per gli USA, dove la famiglia avrebbe costruito la sua fortuna artistica. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

