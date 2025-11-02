Steven Tyler denuncia il Comune di Cotronei in Calabria | inchiesta per truffa da 120 mila euro
Un museo dedicato alla musica rock che in teoria avrebbe dovuto celebrare le origini calabresi di una leggenda del rock come Steven Tyler, si è trasformato in un’inchiesta giudiziaria con 15 persone indagate. La vicenda che ha coinvolto Cotronei, piccolo borgo della Sila in provincia di Crotone, parte da un’idea ambiziosa e si conclude con accuse pesanti di corruzione, truffa aggravata e falso in atto pubblico. Steven Tyler – il cui vero nome è Steven Victor Tallarico – è il nipote di Giovanni Tallarico, originario proprio di Cotronei. Giovanni, anch’egli musicista, visse a Palazzo Bevilacqua nel centro storico del paese prima di partire per gli USA, dove la famiglia avrebbe costruito la sua fortuna artistica. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una diffida di Steven Tyler è all’origine dell’indagine che ha scoperchiato truffe, appalti truccati e episodi di corruzione e concussione a Cotronei, piccolo Comune del crotonese - facebook.com Vai su Facebook
Calabria, Steven Tyler denuncia tutti. Tradito dal borgo dei nonni. L’incredibile storia di un museo e una scuola non realizzati - X Vai su X
Steven Tyler denuncia il Comune di Cotronei, in Calabria: inchiesta per truffa da 120 mila euro - The post Steven Tyler denuncia il Comune di Cotronei, in Calabria: inchiesta per truffa da 120 mila euro appeared first on CinemaSerieTV. Scrive msn.com
Steven Tyler diffida il comune di suo nonno, scatta l'indagine contro il sindaco di Cotronei e altri 14 - «Se il museo non si fa nel palazzo dove ha vissuto e si è sposato mio nonno non deve portare il mio nome». Segnala msn.com
Steven Tyler denuncia il borgo dei suoi nonni: il museo del rock diventa un caso di truffe e appalti falsi in Calabria - Doveva essere il museo del rock dedicato a Steven Tyler, un progetto da sogno per Cotronei, piccolo borgo del crotonese da cui partì il nonno della star degli Aerosmith. Da msn.com