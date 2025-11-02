Sterminò famiglia nel Varesotto Del Grande in fuga

Elia Del Grande, condannato a trent'anni di carcere per aver sterminato la sua famiglia, padre, madre e fratello, a Cadrezzate nel Varesotto, il 7 gennaio 1998, si è allontanato dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, facendo perdere le sue tracce. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sterminò famiglia nel Varesotto, Del Grande in fuga

Sterminò la famiglia nel '98, Del Grande fugge dalla comunità nel Modenese - Avrebbe costruito una corda con dei cavi elettrici e si è calato dal muro di cinta della casa di reclusione di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena: una struttura penitenziaria promiscua dove s ... Da gazzettadiparma.it