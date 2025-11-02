Tante assenze, su entrambe le sponde, nessun alibi. La curiosità di vedere all’opera l’ultimo José Machin, fresco d’ingaggio e di presentazione. Un innesto che alza sensibilmente il tasso tecnico della Vis. Roberto Stellone, che ci sta lavorando ormai da due settimane, sul guineano si esprime senza mezzi termini: "Lui non c’entra niente con questa categoria. Ha grandi qualità tecniche, sa tenere palla, verticalizzare; raramente sbaglia l’ultimo passaggio". E ancora: "Si è calato subito nella parte. Ci darà un grande aiuto per risolvere i nostri problemi di finalizzazione". Inquadramento: "Può fare la mezzala o il sottopunta, indifferentemente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stellone: "La Juve può farci salire". E Machin la pedina risolvi-problemi