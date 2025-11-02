La mostra fotografica «Una finestra sull’Artico» racconta le terre abitate più a nord del Pianeta, dove si può camminare per chilometri senza incontrare nessuno. A parte orsi, uccelli e tante renne. Un mondo che però sta cambiando sotto i colpi del turismo e del cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stefano Unterthiner racconta le Svalbard: «È un mondo talmente estremo che una volta che lo provi fai fatica a dimenticarlo e sogni solo di tornarci. Amo gli animali, ma la natura sta diventato un bene di lusso»