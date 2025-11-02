Stati Uniti pronti ad aggredire il Venezuela? Le ragioni sono il petrolio e l' opposizione di Maduro a Washington
Si profila all'orizzonte una nuova guerra statunitense sotto il segno dell'imperialismo etico? Sta salendo vertiginosamente di ora in ora la tensione tra Stati Uniti d'America e Venezuela. Leggiamo che, tra l'altro, è in arrivo nei Caraibi la portaerei Usa Gerald Ford. Dunque, la civiltà dell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
