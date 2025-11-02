Stasera TvPlay dopo Milan-Roma grandi sorprese

TvPlay torna stasera dopo Milan-Roma, big match della giornata di Serie A. Live Youtube per commentare la giornata di campionato. E poi domani si parte con un’altra settimana intensa e piena di appuntamenti molto interessanti, andiamo a leggere tutto più da vicino. (ANSA) TvPlay.it La prima Juventus di Luciano Spalletti, il pari del Napoli col Como, la vittoria dell’Inter all’ultimo secondo e appunto Milan-Roma. Ci sono tanti argomenti di cui parlare stasera. Staremo a vedere quello che accadrà. L'articolo proviene da TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Stasera TvPlay dopo Milan-Roma, grandi sorprese

