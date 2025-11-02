I pensieri positivi possono smuovere il mondo e aiutarci a realizzare le nostre aspirazioni? Me lo chiede Emma, una giovane lettrice che pone un quesito, a dire il vero, diventato molto comune in un’epoca assai buia, come l’attuale. Le donne single sono più felici degli uomini: lo studio che ribalta gli stereotipi X Leggi anche › Troppo ottimismo può fare male? «Proprio ieri sera – scrive – con la mia migliore amica abbiamo discusso di quelli che io chiamo abitualmente “pensieri magici”. Lei sostiene ottimisticamente che, averne, attrae energia positiva, mentre pensare negativo peggiorerebbe la situazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Stare positivi aiuta a intercettare le occasioni che il destino ci mette davanti