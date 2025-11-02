Stangata dopo le occupazioni | sospese le gite scolastiche

Pisa, 2 novembre 2025 – “ Sospensione dei viaggi d’istruzione per l’anno scolastico in corso”: è la decisione presa dal collegio dei docenti dell’IIS Galilei Pacinotti dopo le occupazioni che hanno coinvolto la scuola nella prima metà di ottobre. I danni riportati agli spazi dell’istituto tecnico economico sono stati ingenti, tanto da rendere necessario un vero e proprio intervento di sanificazione dei locali. Situazione più contenuta, invece, al liceo classico, dove si sono comunque registrati alcuni danneggiamenti di entità minore. Anche per questo il collettivo del Galilei ha replicato via social alla sospensione delle gite, che da sempre rappresentano una reale opportunità di apprendimento, diversa da quella che si vive tra i banchi di scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

