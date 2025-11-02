Stai chiuso in casa nel fine settimana? Ecco cosa vuol dire secondo gli psicologi

Preferisci restare a casa piuttosto che organizzare uscite con amici e familiari? A volte il piano migliore è proprio quello che prevede di stare tranquilli nel proprio spazio e godersi la propria compagnia, ma potresti esserti ritrovato a pensare: “ Mi sento così in colpa, dovrei davvero uscire e socializzare un po’ “. Ma scegliere di rimanere a casa ogni weekend rappresenta davvero un problema? E se non lo è adesso, quando potrebbe diventarlo? Secondo gli esperti, molto può dire in quale momento hai iniziato a essere più riservato sono due fattori determinanti. Se si parla di qualcosa che ha iniziato a verificarsi solo di recente, potrebbe essere che stai cercando di gestire le tue emozioni perché ti senti più stressato, forse emotivamente o a causa del lavoro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

