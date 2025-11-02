Tra i protagonisti della ventiduesima edizione della " Staffetta degli ideali ", corsa per ricordare i militari paracadutisti che in tempo di guerra e di pace sono passati dalle scuole che hanno fatto la storia della brigata, c’erano anche tre apuani dell’ Associazione nazionale paracadutisti d’Italia. Il massese Mario Lorieri, presidente della sezione di Massa-Carrara, il lunigianese Alfredo Beatini, vice presidente e il carrarese Giuliano Torre, economo. "Siamo orgogliosi di aver partecipato alla frazione che ha portato la nostra fiaccola, insieme a quelle delle scuole militari di Tarquinia, Tradate e di Viterbo – spiega Lorieri – al Centro addestramento paracadutismo di Pisa ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Staffetta degli ideali’. Gli apuani... in corsa