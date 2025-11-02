Stadio Maradona arrivano importanti novità | c’è finalmente la svolta?

Il progetto di ristrutturazione dello Stadio Diego Armando Maradona entra nel vivo. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, il Comune di Napoli ha presentato una richiesta di finanziamento da 200 milioni di euro alla Regione Campania per avviare i lavori di restyling. L’obiettivo è rendere l’impianto di Fuorigrotta pronto per ospitare una delle partite di Euro 2032, qualora l’Italia dovesse ottenere l’assegnazione definitiva dell’evento. La richiesta ufficiale alla Regione. Il sindaco Gaetano Manfredi ha inviato una lettera con il masterplan dei lavori al presidente della Regione Vincenzo De Luca, che al momento non avrebbe ancora fornito una risposta formale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

