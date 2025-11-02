All’inizio, SSENSE è stata una manna per Who Decides War, il marchio di streetwear di lusso con sede a New York fondato nel 2019 dalla coppia Ev Bravado e Téla D’Amore. SSENSE, l’e-tailer canadese all’avanguardia, ha fatto subito un ordine. All’epoca, il mercato della moda online era saturo e ipercompetitivo, con le boutique che si contendevano le quote di mercato. Il vantaggio di SSENSE, oltre al suo sito elegante e alle celebri svendite di fine stagione, è stato la curatela: il negozio ha proposto una vasta selezione di marchi di nicchia e underground difficili da trovare altrove. La scommessa di SSENSE su Who Decides War è sembrata ripagare entrambe le parti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - SSENSE deve milioni ai marchi di moda indipendenti. Ecco come sta affrontando la crisi