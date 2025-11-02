Al Tottenham Hotspur Stadium va in scena una gara dal peso specifico europeo: gli Spurs di Postecoglou portano ritmo, ampiezza e riaggressione altissima; il Copenhagen risponde con organizzazione, densità centrale e ripartenze pulite. Match che promette duelli feroci sulle fasce e massima attenzione sulle seconde palle. Chiavi del match. Pressione & uscita palla: Tottenham aggressivo subito dopo la perdita, costruzione in 2+3 con rotazioni del terzino dentro il campo. FCK proverà a saltare la prima pressione con verticalità “sporca” su Cornelius o con uscite laterali su JelertSørensen.. Corsie laterali: Porro–Kulusevski da un lato e Udogie–Son dall’altro spingono per creare superiorità; i danesi contrano con raddoppi e scivolamenti rapidi (Diks e Vavro chiave nelle coperture). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Spurs–Copenhagen: intensità, duelli sulle corsie e qualità tra le linee