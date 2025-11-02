Sprofondo Viola la Fiorentina cade in casa col Lecce e Pioli è ai titoli di coda Pari tra Torino e Pisa
Fiorentina-Lecce 0-1 RETI: 23'pt Berisha FIORENTINA (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 5, Comuzzo 5.5 (31'st Fazzini sv), Ranieri 6; Dodo 6, Ndour 4.5 (1'st Mandragora 6), Nicolussi Caviglia 5 (1'st Sohm 5.5), Fagioli 4.5 (1'st Gudmundsson 5.5), Fortini 6.5; Kean 6, Dzeko 5 (14'st Piccoli 6) In panchina: Martinelli, Lezzerini, Pablo Mari, Kospo, Parisi, Kouadio, Parisi, Richardson. Allenatore: Pioli 4.5. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Sprofondo Viola La doppietta di Calhanoglu e la rete di Sucic mandano ko la Fiorentina. La squadra di Pioli ora è penultima con soli 4 punti in classifica #CorrieredelloSport #InterFiorentina - facebook.com Vai su Facebook
Pioli, Pradè e la Via Crucis viola: dal sogno Champions all'ultimo posto in classifica, Firenze sprofonda in un incubo già vissuto nella maledetta stagione di Aldo Agroppi in panchina Correva l'anno, anzi la stagione 1992-93 e la Fiorentina di Batistuta e Baiano - X Vai su X
Sprofondo Viola, la Fiorentina cade in casa col Lecce e Pioli è ai titoli di coda. Pari tra Torino e Pisa - 5 (1'st Mandragora 6), Nicolussi Caviglia 5 (1'st Sohm 5. Scrive msn.com
La Fiorentina crolla a San Siro, tra poco la conferenza stampa di Stefano Pioli - La Viola regge per poco più di un'ora e poi cade 3- Riporta m.tuttomercatoweb.com
Fiorentina in crisi ma la linea azzurra dà i suoi frutti. Tre viola convocati: non accadeva dal 2018 - L’Italia chiamò e per la Fiorentina, nonostante lo sprofondo viola vissuto in questo primo mese e mezzo di stagione, la pausa di nazionale può anche essere un piccolo motivo d’orgoglio visti i frutti ... Riporta tuttomercatoweb.com