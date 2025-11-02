Fiorentina-Lecce 0-1 RETI: 23'pt Berisha FIORENTINA (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 5, Comuzzo 5.5 (31'st Fazzini sv), Ranieri 6; Dodo 6, Ndour 4.5 (1'st Mandragora 6), Nicolussi Caviglia 5 (1'st Sohm 5.5), Fagioli 4.5 (1'st Gudmundsson 5.5), Fortini 6.5; Kean 6, Dzeko 5 (14'st Piccoli 6) In panchina: Martinelli, Lezzerini, Pablo Mari, Kospo, Parisi, Kouadio, Parisi, Richardson. Allenatore: Pioli 4.5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Sprofondo Viola, la Fiorentina cade in casa col Lecce e Pioli è ai titoli di coda. Pari tra Torino e Pisa