Sprofondo Fiorentina il Lecce vince 1-0 al Franchi e Pioli sempre più a rischio
(Adnkronos) – La Fiorentina sprofonda. Al Franchi un Lecce ordinato e cinico vince 1-0 grazie alla rete di Berisha al 23? e condanna i viola al peggior avvio di stagione della loro storia recente. Fischi assordanti del pubblico, contestazione totale contro squadra, allenatore e società. Dopo le dimissioni del d.s. Pradè, anche il tecnico Pioli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
Genoa e Fiorentina SPROFONDO ROSSO! Ultime in classifica, attualmente sarebbero in B. Vieira e Pioli imminente l’esonero! Se non hai idee inutile a che fare l’allenatore. Pioli il nulla! Il peggior allenatore visto in Italia negli ultimi 30’anni. Un miracolato del c - facebook.com Vai su Facebook
Sprofondo Fiorentina: con Soulè e Cristante la Roma va in fuga, aspettando Napoli e Milan - X Vai su X
Fiorentina, è crisi profonda: il Lecce vince al Franchi, Pioli a un passo dall'esonero - Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per la Viola sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere: decide un gol di Berisha ... Riporta corrieredellosport.it
Serie A, Sprofondo viola: Fiorentina-Lecce 0-1. Pari tra Torino e Pisa, 2 a 2 - 2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Bristchgi; Keita, Estevez, Ordonez; Bernabè; Benedyczak, Pellegrino. msn.com scrive
Fiorentina-Lecce diretta: strano scontro salvezza al Franchi. Le formazioni ufficiali - Lecce oggi vale la possibilità di accelerare per la permanenza in Serie A. Segnala msn.com