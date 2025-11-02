Sprofondo Fiorentina il Lecce vince 1-0 al Franchi e Pioli sempre più a rischio

(Adnkronos) – La Fiorentina sprofonda. Al Franchi un Lecce ordinato e cinico vince 1-0 grazie alla rete di Berisha al 23? e condanna i viola al peggior avvio di stagione della loro storia recente. Fischi assordanti del pubblico, contestazione totale contro squadra, allenatore e società. Dopo le dimissioni del d.s. Pradè, anche il tecnico Pioli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

