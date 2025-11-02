Sport in tv oggi domenica 2 novembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 2 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, il calcio femminile con i Mondiali U17 e la Serie A, l’ atletica con la maratona di New York, e tanto altro ancora. Nei quarti di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio femminile, manifestazione in corso in Marocco, l’ultimo match previsto quest’oggi opporrà l’Italia al Messico nella sfida che mette in palio un posto per il penultimo atto. L’incontro andrà in scena alle ore 20.00 allo Stadio Olimpico di Rabat. Jannik Sinner scenderà in campo nella finale dell’ ATP Masters 1000 di Parigi: il tennista italiano, accreditato della seconda testa di serie, giocherà contro il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del seeding. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 2 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

