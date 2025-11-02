Sport in tv oggi domenica 2 Novembre 2025 | Sinner si gioca il numero 1 Serie A e tanto altro in programma

Si preannuncia una domenica ricca di tanto sport in tv. Tanti impegni e molte sfide piuttosto interessanti, in tutti gli sport. Oggi domenica 2 Novembre 2025 ci sono tanti impegni e sfide importanti nei vari sport. Turno importante di serie A e questa sera occhio anche al big match tra Milan e Roma mentre all’ora di pranzo l’Inter andrà a Verona. Grande chance per Jannik Sinner in finale a Parigi e l’azzurro – in caso di vittoria – può tornare numero uno al mondo. Basket, volley e tanto altro per una domenica entusiasmante. Sport in tv, ecco cosa verrà trasmesso domenica 2 Novembre 2025. Per quel che riguarda il tennis poi lo sport in tv evidenzierà anche le Wta Finals di Riyad ed il debutto nel singolare di Jasmine Paolini, in campo contro la numero uno al mondo Aryna Sabalenka. 🔗 Leggi su Sportface.it