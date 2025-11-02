Sport arte food | e Torino cresce grazie ai grandi eventi internazionali

Torino negli ultimi anni ha saputo consolidare la sua immagine di città europea dei grandi eventi, trasformando appuntamenti come Artissima, le Nitto ATP Finals e Terra Madre – Salone del Gusto in veri motori di sviluppo economico e turistico. Le Nitto ATP Finals, ospitate al Pala Alpitour, rappresentano uno dei massimi esempi di questo successo. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Sport, arte, food: e Torino cresce grazie ai grandi eventi internazionali

