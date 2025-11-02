Spezia sogna il colpaccio Monza trasferta difficile | Puntiamo alla vittoria

"La partita con il Monza è sicuramente difficile, ma abbiamo le possibilità di vincere, a patto di giocare com'è nelle nostre possibilità, ovvero con quell'attenzione avuta sia con l'Avellino che con il Padova. La squadra si è riaccesa, il campionato è lungo". Così mister Luca D'Angelo nel presentare il match odierno tra il Monza e lo Spezia, in programma oggi allo stadio Brianteo (ora denominato U-Power Stadium ) alle 17,15. Una gara difficilissima, considerando il diverso tasso tecnico delle due compagini, che nei propositi di tecnico e giocatori aquilotti sarà affrontata con la voglia di mettere il cuore oltre l'ostacolo per tentare l'impresa vincente.

