spettacoli e Formazione
FOLIGNO Oggi terza e ultima giornata del Foligno Danza Festival, manifestazione diretta da Alessandro Rende, maestro della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma in collaborazione con l’associazione folignate Spazio Danza. Realizzato con il sostegno del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, l’evento propone fino al 2 novembre appunto un programma di spettacoli e formazione dedicati a giovani danzatori e danzatrici, professionisti, pubblico e operatori del settore. Sarà assegnato anche il Premio internazionale per la danza "Città di Foligno" dedicato a grandi stelle e a talenti emergenti del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
