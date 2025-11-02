Sparisce con una lettera di addio ma viene ritrovata | la storia di Yifat Tomer-Yerushalmi la procuratrice dell’Idf responsabile della diffusione del video di abusi su detenuti palestinesi

Dopo ore di ricerche a Tel Aviv, l’ex avvocata militare generale israeliana, la maggiore generale Yifat Tomer-Yerushalmi, cioè la massima esperta legale dell’esercito israeliano, è stata ritrovata sana e salva. La donna, dimissionaria venerdì scorso, dopo aver ammesso di aver autorizzato la diffusione di un video che mostra alcuni soldati dell’Idf che torturano un prigioniero palestinese all’interno di un carcere israeliano, aveva lasciato una lettera d’addio e il suo veicolo era stato trovato abbandonato sulla spiaggia di Tel Aviv. Secondo i media locali, Tomer-Yerushalmi ha contattato la famiglia, mettendo fine a una giornata di apprensione che aveva mobilitato numerose squadre di soccorso. 🔗 Leggi su Open.online