Sparisce con una lettera di addio ma viene ritrovata | la storia di Yifat Tomer-Yerushalmi la procuratrice dell’Idf responsabile della diffusione del video di abusi su detenuti palestinesi

Open.online | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo ore di ricerche a Tel Aviv, l’ex avvocata militare generale israeliana, la maggiore generale Yifat Tomer-Yerushalmi, cioè la massima esperta legale dell’esercito israeliano, è stata ritrovata sana e salva. La donna, dimissionaria venerdì scorso, dopo aver ammesso di aver autorizzato la diffusione di un video che mostra alcuni soldati dell’Idf che torturano un prigioniero palestinese all’interno di un carcere israeliano, aveva lasciato una lettera d’addio e il suo veicolo era stato trovato abbandonato sulla spiaggia di Tel Aviv. Secondo i media locali, Tomer-Yerushalmi ha contattato la famiglia, mettendo fine a una giornata di apprensione che aveva mobilitato numerose squadre di soccorso. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

La lettera di addio di Nagel a Mediobanca: in 20 anni pagati 8,5 miliardi di dividendi. Mps «selvaggio vincitore» - Il ceo si dimette da Mediobanca dopo 22 anni alla guida, ora che Mps ha assunto il controllo di Piazzetta Cuccia. Segnala milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Sparisce Lettera Addio Viene