Sparisce con una lettera di addio ma viene ritrovata | la storia di Yifat Tomer-Yerushalmi la procuratrice dell’Idf responsabile della diffusione del video di abusi su detenuti palestinesi
Dopo ore di ricerche a Tel Aviv, l’ex avvocata militare generale israeliana, la maggiore generale Yifat Tomer-Yerushalmi, cioè la massima esperta legale dell’esercito israeliano, è stata ritrovata sana e salva. La donna, dimissionaria venerdì scorso, dopo aver ammesso di aver autorizzato la diffusione di un video che mostra alcuni soldati dell’Idf che torturano un prigioniero palestinese all’interno di un carcere israeliano, aveva lasciato una lettera d’addio e il suo veicolo era stato trovato abbandonato sulla spiaggia di Tel Aviv. Secondo i media locali, Tomer-Yerushalmi ha contattato la famiglia, mettendo fine a una giornata di apprensione che aveva mobilitato numerose squadre di soccorso. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
È stato identificato in serata il corpo di Germano Tasso, 82enne di Maserada sul Piave, che risultava scomparso dal pomeriggio di giovedì 30. L’anziano è giunto sul litorale e ha lasciato una lettera d’addio ai familiari prima di gettarsi in mare - facebook.com Vai su Facebook
Riccardo Branchini: “A un anno di distanza, ho ancora davanti agli occhi l'immagine di quella macchina...", lettera della mamma dello studente scomparso la notte tra 12 e #13ottobre 2024 da #Acqualagna. “Non smetterò mai di cercarti". #chilhavisto? https://c - X Vai su X
La lettera di addio di Nagel a Mediobanca: in 20 anni pagati 8,5 miliardi di dividendi. Mps «selvaggio vincitore» - Il ceo si dimette da Mediobanca dopo 22 anni alla guida, ora che Mps ha assunto il controllo di Piazzetta Cuccia. Segnala milanofinanza.it