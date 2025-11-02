Spari tra la folla ucciso un 16enne a Capizzi Ferito un altro giovane

Notte di sangue a Capizzi, piccolo comune dei Nebrodi in Sicilia, dove un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco. Il giovane, studente di un istituto alberghiero, era molto conosciuto in paese e apparteneva a una famiglia del luogo. Il delitto è avvenuto intorno alle 21:30 di ieri sera in via Roma, nel cuore del centro storico, davanti a un bar affollato di giovani. La tranquillità del sabato sera si è trasformata in tragedia quando, secondo le prime ricostruzioni, un’auto con tre persone a bordo si è fermata davanti al locale. Uno degli occupanti avrebbe estratto un’arma e sparato in direzione del gruppo di ragazzi presenti, colpendo mortalmente Giuseppe Di Dio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spari tra la folla, ucciso un 16enne a Capizzi. Ferito un altro giovane

Altri contenuti sullo stesso argomento

La polizia keniota ha sparato sulla folla radunatasi presso lo stadio Kasarani per celebrare il funerale dell’ex primo ministro e storico leader dell’opposizione Raila Odinga, uccidendo 4 persone. Non sono chiare le dinamiche dell’accaduto: un video che circol - facebook.com Vai su Facebook

Spari tra la folla in strada dopo la partita, 2 morti e 12 feriti: bimbo in fin di vita in Alabama - Almeno due persone morte e 12 feriti tra cui diversi minori e un bimbo in fin di vita, è il tragico bilancio di una assurda sparatoria tra la folla avvenuta nelle scorse ore nel centro di Montgomery ... Lo riporta fanpage.it

Spari sulla folla: un morto e cento feriti in Perù - Non si placa la rabbia popolare nei confronti di una classe politica ritenuta incapace di combattere la corruzione e risolvere i problemi economici e di ... msn.com scrive