Notte di sangue a Capizzi, piccolo comune dei Nebrodi in Sicilia, dove un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco. Il giovane, studente di un istituto alberghiero, era molto conosciuto in paese e apparteneva a una famiglia del luogo. Il delitto è avvenuto intorno alle 21:30 di ieri sera in via Roma, nel cuore del centro storico, davanti a un bar affollato di giovani. La tranquillità del sabato sera si è trasformata in tragedia quando, secondo le prime ricostruzioni, un’auto con tre persone a bordo si è fermata davanti al locale. Uno degli occupanti avrebbe estratto un’arma e sparato in direzione del gruppo di ragazzi presenti, colpendo mortalmente Giuseppe Di Dio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Spari tra la folla, ucciso un 16enne a Capizzi. Ferito un altro giovane: fermato il killer