Spari in strada nel Napoletano morto un 18enne
Questa notte, i carabinieri del nucleo investigativo di Torre annunziata sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Poco prima era stato portato un operaio incensurato di 18 anni, ferito da un colpo d’arma da fuoco. Il giovane è morto nel nosocomio. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
